Нечем дышать: в больницу попала 83-летняя актриса Лариса Лужина

Врачи предположили, что у нее случился сердечный приступ, пять лет назад она пережила операцию на сердце.

Лариса Лужина на днях почувствовала сильное недомогание, ее госпитализировали. По словам звезды советского и российского кино, у нее сильно повысилось давление, стало нечем дышать.

В Боткинской больнице у 83-летней артистки взяли анализы. Врачи предположили, что у нее случился сердечный приступ. В клинике народная артистка РСФСР не задержалась. Когда стало полегче, сразу отправилась домой. Но до конца в себя пока еще не пришла.

"Решила днем пройти всего несколько шагов, - поделилась Лужина с МК. - Дошла до почты, но обратно уже тяжело было".

Пять лет тому назад Лариса Анатольевна пережила операцию на сердце. Она прошла успешно, но проблемы с сердцем беспокоят актрису до сих пор. Лужина призналась, что у нее время от времени сбивается сердечный ритм.

Из-за нового приступа актрисе пришлось отменить свои гастроли в Саратове.