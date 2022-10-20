Неизвестный выломал с аллеи Славы в Пятигорске доску в честь Семена Слепакова
2022-10-20
11:23
Другие доски при этом не пострадали, потому можно предположить, что вандалом двигала месть комику за его позицию по отношению к России и выезд из нее.
В Пятигорске вандалы вырвали из аллеи Славы бронзовую доску, отпечаток руки на которой оставил Семен Слепаков. Инцидент произошел в ночь на 20 октября в Парке Победы, сообщает КП.
Мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов заявил, что полиция уже работает на месте происшествия.
Как уточняет издание, другие доски при этом не пострадали. Потому можно предположить, что вандалом двигали последние новости о комике, покинувшем Россию.
Недавно стало известно, что перебраться в Израиль ему помогли знакомые, которые свели шоумена с нужными людьми. В Тель-Авив Слепаков также перевез всю свою семью, включая 92-летнюю бабушку.
С переездом Слепаков заметно потерял с гонораром. Услуги, за которые шоумен ранее получал большие деньги, теперь не пользуются большим спросом.
По словам директора концертного агенства Антона Добрина, недавно организовавшего выступление комика, его гонорар составил 25 тысяч долларов, что в разы меньше ставок артиста в России.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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