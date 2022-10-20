Правительство Беларуси создало новую систему регулирования цен
2022-10-20
11:25
После указаний президента Беларуси Александра Лукашенко навести порядок с ростом цен, правительство приняло решение о регулировании большого перечня товаров.
В соответствии с новой системой вводится регулирование цен на товары всей потребительской корзины — как отечественные, так и импортные», — говорится в сообщении Совмина Беларуси.
Повышение отпускной цены для отечественного производителя теперь сопряжена с обязанностью согласования на уровне областных исполкомов.
Импортеры будут руководствоваться установленными предельными максимальными надбавками на поставляемую продукцию.
«При этом цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления в течение 5 рабочих дней», - отмечается в решении правительства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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