Правительство Беларуси создало новую систему регулирования цен

2022-10-20

11:25

После указаний президента Беларуси Александра Лукашенко навести порядок с ростом цен, правительство приняло решение о регулировании большого перечня товаров.

В соответствии с новой системой вводится регулирование цен на товары всей потребительской корзины — как отечественные, так и импортные», — говорится в сообщении Совмина Беларуси.

Повышение отпускной цены для отечественного производителя теперь сопряжена с обязанностью согласования на уровне областных исполкомов.

Импортеры будут руководствоваться установленными предельными максимальными надбавками на поставляемую продукцию.

«При этом цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления в течение 5 рабочих дней», - отмечается в решении правительства.

Опубликовано: Тарас Медведев








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