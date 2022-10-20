В Норвегии арестован сын бывшего главы РЖД за пилотирование беспилотника над Шпицбергеном
2022-10-20
11:35
Сын бывшего директора Российских железных дорог Владимира Якунина, якобы незаконно управлял дроном над норвежским архипелагом Шпицберген, сообщила полиция.
Андрей Якунин был арестован в понедельник в Хаммерфесте на севере Норвегии, сообщила полиция в среду. Гражданин России и Великобритании признался в незаконном пилотировании беспилотника над норвежским арктическим архипелагом Шпицберген, сообщил представитель полиции.
Якунин находится под стражей, беспилотники и другие электронные устройства конфискованы, говорится в сообщении.
Это седьмой арест граждан России за несколько дней. Их обвиняют в незаконном использовании беспилотных летательных аппаратов или в незаконной фотосъемке в Норвегии, которая граничит с Россией и в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу.
В связи с дальнейшим регулированием полетов дронов вблизи норвежских аэропортов премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил NRK в среду: «Недопустимо, чтобы иностранные спецслужбы запускали дроны над норвежскими аэропортами».
Опубликовано: Тарас Медведев
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