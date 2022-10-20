В Норвегии арестован сын бывшего главы РЖД за пилотирование беспилотника над Шпицбергеном

Сын бывшего директора Российских железных дорог Владимира Якунина, якобы незаконно управлял дроном над норвежским архипелагом Шпицберген, сообщила полиция.

Андрей Якунин был арестован в понедельник в Хаммерфесте на севере Норвегии, сообщила полиция в среду. Гражданин России и Великобритании признался в незаконном пилотировании беспилотника над норвежским арктическим архипелагом Шпицберген, сообщил представитель полиции.

Якунин находится под стражей, беспилотники и другие электронные устройства конфискованы, говорится в сообщении.

Это седьмой арест граждан России за несколько дней. Их обвиняют в незаконном использовании беспилотных летательных аппаратов или в незаконной фотосъемке в Норвегии, которая граничит с Россией и в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу.

В связи с дальнейшим регулированием полетов дронов вблизи норвежских аэропортов премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил NRK в среду: «Недопустимо, чтобы иностранные спецслужбы запускали дроны над норвежскими аэропортами».

