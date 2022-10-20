НАСА показал новые фотографии газовых и пылевых облаков, сделанных космическим телескопом Хаббл

Новый вид на столбы из плотных облаков газа и пыли, впервые ставший известным, когда он был сделан в 1995 году предшественником обсерватории Уэбба, космическим телескопом Хаббл, был представлен НАСА в среду.

Завораживающие изображения показывают огромные, возвышающиеся столбы плотных облаков газа и пыли, где формируются молодые звезды в области туманности Орла, в созвездии Змеи, примерно в 6500 световых годах от Земли.

Новый вид “поможет исследователям обновить свои модели звездообразования, определив гораздо более точное количество вновь образовавшихся звезд, а также количество газа и пыли в регионе”, - говорится в материале НАСА, сопровождающем последнее изображение.