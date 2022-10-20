Пилоты сообщили о нескольких недавних появлениях НЛО над Тихим океаном
2022-10-20
12:26
По словам исследователя НЛО, за последние два месяца десятки пилотов, совершавших полеты над Тихим океаном, сообщили о многочисленных наблюдениях неопознанных летающих объектов.
Бен Хансен, бывший агент ФБР и ведущий шоу Discovery и свидетель НЛО, собрал отчеты пилотов Southwest Airlines, Hawaiian Airlines и других компаний в период с 6 августа по 23 сентября.
По словам Хансена, странные огни, о которых некоторые пилоты сообщили как о возможных самолетах, “были замечены более чем 15 различными коммерческими рейсами. И по меньшей мере шесть пилотов готовы официально назвать свои имена и все остальное, если их попросят об этом какие-либо следственные органы”, - сказал он.
В прошлом году Министерство обороны создало новое подразделение, которому поручено находить и идентифицировать НЛО в ограниченном воздушном пространстве после того, как официальные лица Вашингтона признали, что не могут объяснить феномен наблюдений НЛО.
Опубликовано: Силивончик Алина
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