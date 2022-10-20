Novartis подписала первое в мире лицензионное соглашение на лекарство от рака

Швейцарская лаборатория Novartis подписала лицензионное соглашение для облегчения доступа к лечению хронического миелоидного лейкоза, сообщила организация Патентный пул лекарственных средств (MPP) в четверг (20 октября).

Благодаря этому соглашению выбранные производители дженериков смогут разрабатывать, производить и продавать дженерики нилотиниба на территории, охватываемой добровольной лицензией, говорится в пресс-релизе MPP, международной организации, поддерживаемой ООН и базирующейся в Женева.

Охватываемая территория включает семь стран со средним уровнем дохода, Египет, Гватемалу, Индонезию, Марокко, Пакистан, Филиппины и Тунис, где патенты на нилотиниб находятся на рассмотрении. «Доступ к качественным лекарствам является важнейшим компонентом глобальных мер по борьбе с раком», — говорится в заявлении исполнительного директора MPP Чарльза Гора.

«Несмотря на то, что срок действия патента скоро истекает, эта добровольная лицензия в области неинфекционных заболеваний создает важный прецедент, который, я надеюсь, будет воспроизведен другими компаниями», — сказал он. Это лицензионное соглашение является первым соглашением, заключенным MPP для лечения рака, а также первым случаем, когда компания лицензировала запатентованное лекарство от рака через механизм добровольного лицензирования, ориентированный на общественное здравоохранение.

«Мы гордимся тем, что первыми заключили эту новую модель лицензионного соглашения с MPP», — сказал Лутц Хегеманн, президент Novartis по глобальному здравоохранению и устойчивому развитию.

Нилотиниб — пероральный препарат для приема два раза в день, включенный в Примерный список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для лечения хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) у взрослых и детей старше 18 лет в год.

ВОЗ также приветствовала подписание этого первого лицензионного соглашения на лекарство от рака. «Мы надеемся, что это ознаменует смену парадигмы и что будет подписано гораздо больше лицензионных соглашений на основные запатентованные противораковые препараты, чтобы пациенты во всем мире могли получить от них пользу», — заявил секретарь Комитета экспертов ВОЗ по выбор и использование основных лекарственных средств, Бенедикт Хуттнер.