Актриса Анна Большова насмерть сбила человека

2022-10-20

12:38

Ночью 14 октября в Калужской области Анна Большова на своей «Ауди» сбила женщину.

По предварительным данным, Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую. Актриса была в машине одна и не была пьяна.

Актриса, видимо, не увидела в темноте пешехода ведь это была деревенская неосвещенная дорога. Сбитая женщина скончалась до приезда врачей.

Анна Большова – заслуженная артистка Российской Федерации. Она стала известной, сыграв в сериале "Остановка по требованию".

Опубликовано: Денис Карвацкий








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