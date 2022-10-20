Актриса Анна Большова насмерть сбила человека

Ночью 14 октября в Калужской области Анна Большова на своей «Ауди» сбила женщину.

По предварительным данным, Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую. Актриса была в машине одна и не была пьяна.

Актриса, видимо, не увидела в темноте пешехода ведь это была деревенская неосвещенная дорога. Сбитая женщина скончалась до приезда врачей.



Анна Большова – заслуженная артистка Российской Федерации. Она стала известной, сыграв в сериале "Остановка по требованию".