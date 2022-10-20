Актриса Анна Большова насмерть сбила человека
2022-10-20
12:38
Ночью 14 октября в Калужской области Анна Большова на своей «Ауди» сбила женщину.
По предварительным данным, Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую. Актриса была в машине одна и не была пьяна.
Актриса, видимо, не увидела в темноте пешехода ведь это была деревенская неосвещенная дорога. Сбитая женщина скончалась до приезда врачей.
Анна Большова – заслуженная артистка Российской Федерации. Она стала известной, сыграв в сериале "Остановка по требованию".
Опубликовано: Денис Карвацкий
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