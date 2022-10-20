Немецкие политики отреагировали на поджог дома с украинскими беженцами в ФРГ

Ведущие немецкие политики прокомментировали поджог центра содержания украинских беженцев на северо-западе Мекленбурга.

«Это просто бесчеловечно, то как беженцам из Украины пришлось пережить эту последнюю ночь в Мекленбурге-Передней Померании», — заявил в четверг лидер парламентской группы СДПГ Юлиан Барлен: «Находки в виде свастики, обнаруженные в последние несколько дней на этом месте, напоминают об очень темных временах 30-летия Лихтенхагена и Мельна», добавил он. Причина пожара до сих пор неясна.

Пожар в здании с соломенной крышей в Грос-Стремкендорфе вспыхнул в среду вечером. 14 беженцев и 3 сотрудника смогли вовремя выбраться в безопасное место, здание сгорело. В понедельник в полицию поступило сообщение о нацарапанной свастике на подъезде дома, виновник до сих пор не найден.



«Картины поджога вызывают мрачные воспоминания о 1990-х годах, когда расистские предрассудки и страхи перед будущим слились в слепую ярость и агрессивное настроение», — прокомментировал ситуацию Оле Крюгер, председатель партии Зеленых в регионе. «Невыносима мысль о том, что те, кто пришел к нам, чтобы уберечься от войны и преследований, теперь должны опасаться за свою жизнь здесь — среди нас». Церкви, профсоюзы и партии должны показать, что они извлекли уроки из ошибок, совершенных 30 лет назад, призвал политик.

«Мы самым решительным образом осуждаем это нападение, которое, вероятно, имеет расовые мотивы», — заявила сопредседатель «Зеленых» Катарина Хорн.

«Это трусливый, отвратительный и бесчеловечный поступок», — заявил вице-президент DGB Инго Шлютер: «Поджигателей следует быстро арестовать и привлечь к ответственности».