ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики Украины

2022-10-20

12:40

В Минобороны России сообщили о поражении российскими солдатами объектов военного управления и энергетики Украины.

20 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства заявил, что за минувшие сутки солдаты российской армии продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины.

Конашенков отметил, что в результате ударов из высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования Вооружённых сил РФ все назначенные объекты поражены.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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