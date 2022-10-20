Трамп назвал причины дружить с Россией
2022-10-20
12:59
Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой, сообщил телеканал CNN.
Во время эфира телеканал CNN показал фрагмент новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда.
Книга под названием "The Trump Tapes" включает более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в 2024 году, чтобы вновь поднять страну.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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