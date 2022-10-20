Индонезия хочет вернуть произведения искусства из голландских музеев

Индонезия потребовала от Нидерландов вернуть по меньшей мере восемь произведений искусства и коллекции приобретенные в колониальную эпоху, включая останки легендарного гоминида, известного как "человек с Явы".

"Яванский человек" - первый обнаруженный образец Homo erectus, предшественника анатомически современного человека, - является главным экспонатом коллекции музея Naturalis в Лейдене.

Он состоит из бедренной кости и большей части черепа, обнаруженных на индонезийском острове Ява голландским анатомом и геологом Эженом Дюбуа в 1891-92 годах, когда Индонезия еще была колонией Нидерландов.

Среди других предметов коллекции Дюбуа, которые собирается вернуть Индонезия, - поводья лошади принца Дипонегоро, яванского короля, который выступал против голландского колониального правления в 19 веке, и так называемый "Ломбокский клад" золотых артефактов, сообщила газета Global Times.