Михеева рассказала, где находится Ургант
2022-10-20
13:18
Ведущая и актриса Алла Михеева рассказала о том, где находится её коллега Иван Ургант. Также знаменитость продолжает общаться и вести корпоративы с экс-ведущим "Вечернего Урганта".
Ведущая ТВ и актриса Алла Михеева сообщила, что поддерживает общение с пропавшим с экранов Иваном Ургантом.
Михеева заявила, что скандалы вокруг её коллеги не помешали их дружбе.
Артистка утверждает, что ведёт корпоративы в компании с шоуменом, а находится Ургант в Москве. Информацией звезда "Обоюдного согласия" поделилась в интервью "Газете.Ru".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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