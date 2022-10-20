Михеева рассказала, где находится Ургант

Ведущая и актриса Алла Михеева рассказала о том, где находится её коллега Иван Ургант. Также знаменитость продолжает общаться и вести корпоративы с экс-ведущим "Вечернего Урганта".

Ведущая ТВ и актриса Алла Михеева сообщила, что поддерживает общение с пропавшим с экранов Иваном Ургантом.

Михеева заявила, что скандалы вокруг её коллеги не помешали их дружбе.

Артистка утверждает, что ведёт корпоративы в компании с шоуменом, а находится Ургант в Москве. Информацией звезда "Обоюдного согласия" поделилась в интервью "Газете.Ru".