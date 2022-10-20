Сода Лав пойдёт к психологу из-за секс-зависимости

2022-10-20

13:25

Об этом сообщил Сода Лав во время своего интервью на шоу Насти Ивлеевой AgentShow.

А ещё в интервью Сода Лав рассказал об отношениях, секс-зависимости, сменяющих друг друга подружках и ещё раз об отношениях.

Также поделился подробностями своей жизни до популярности, о своей болезни и здоровом образе жизни .

Полное интервью можете посмотреть здесь.

Опубликовано: Денис Карвацкий








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