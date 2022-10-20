Сода Лав пойдёт к психологу из-за секс-зависимости
2022-10-20
13:25
Об этом сообщил Сода Лав во время своего интервью на шоу Насти Ивлеевой AgentShow.
А ещё в интервью Сода Лав рассказал об отношениях, секс-зависимости, сменяющих друг друга подружках и ещё раз об отношениях.
Также поделился подробностями своей жизни до популярности, о своей болезни и здоровом образе жизни .
Полное интервью можете посмотреть здесь.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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