Сода Лав пойдёт к психологу из-за секс-зависимости

Об этом сообщил Сода Лав во время своего интервью на шоу Насти Ивлеевой AgentShow.

А ещё в интервью Сода Лав рассказал об отношениях, секс-зависимости, сменяющих друг друга подружках и ещё раз об отношениях.

Также поделился подробностями своей жизни до популярности, о своей болезни и здоровом образе жизни .

Полное интервью можете посмотреть здесь.