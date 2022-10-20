Novartis разрешает производство генерических лекарств от лейкемии в семи странах

Компания Novartis согласилась разрешить производителям непатентованных лекарств в семи странах со средним уровнем дохода производить препараты для лечения лейкемии.

Впервые в рамках инициативы общественного здравоохранения была выдана добровольная лицензия на запатентованное лекарство от рака.

Пероральный препарат нилотиниб используется для лечения хронического миелоидного лейкоза и может производиться в Египте, Гватемале, Индонезии, Марокко, Пакистане, на Филиппинах и в Тунисе, согласно Патентному пулу лекарственных средств, организации общественного здравоохранения, поддерживаемой Организацией Объединенных Наций.

Патенты на препарат либо находятся на рассмотрении, либо действуют в этих странах.