Novartis разрешает производство генерических лекарств от лейкемии в семи странах
2022-10-20
13:29
Компания Novartis согласилась разрешить производителям непатентованных лекарств в семи странах со средним уровнем дохода производить препараты для лечения лейкемии.
Впервые в рамках инициативы общественного здравоохранения была выдана добровольная лицензия на запатентованное лекарство от рака.
Пероральный препарат нилотиниб используется для лечения хронического миелоидного лейкоза и может производиться в Египте, Гватемале, Индонезии, Марокко, Пакистане, на Филиппинах и в Тунисе, согласно Патентному пулу лекарственных средств, организации общественного здравоохранения, поддерживаемой Организацией Объединенных Наций.
Патенты на препарат либо находятся на рассмотрении, либо действуют в этих странах.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров показал кадры участия своих несовершеннолетних детей в боях на Украине
Novartis разрешает производство генерических лекарств от лейкемии в семи странах
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Время перемен: как появилось движение «Люберов» в 1970-х годах и развивалось в 1990-е
Миллиардер Экман призвал Киев отказаться от Крыма и вступления в НАТО