Анне Большовой грозит до 5 лет лишения свободы
2022-10-20
13:57
Адвокат Большовой прокомментировал ДТП с участием заслуженной артистки России.
По словам правозащитника, самым негативным сценарием может стать возбуждение уголовного дела.
Безусловно, крайне неправильно строить какие-то прогнозы, не обладая подробной информацией, но самое негативное, что может быть, если эти действия будут квалифицированы по ч.3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Он напомнил, что максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы, однако при тех обстоятельствах, что известны на данный момент, тюремного срока можно избежать.
По информации полученной от пресс-службы регионального УМВД РФ, в момент происшествия актриса находилась в автомобиле одна, была трезвая, но не заметила пешехода в темноте, поскольку двигалась по неосвещенной загородной дороге. Большова, сама позвонила в скорую и в полицию.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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