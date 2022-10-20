В Соединенном Королевстве прошла веганская акция, с разливанием молока в супермаркетах

15 октября активисты группы по защите прав животных Animal Rebellion прошли маршем по супермаркетам в городах Соединенного Королевства, громя прилавки с мясом и разливая молоко.

Они размахивали плакатами с надписью “Будущее на растительной основе” и начали открывать и проливать бутылки с молоком на землю и на витрины, торгующие свежим мясом.

Демонстрация, состоявшаяся всего через день после того, как активисты движения "Just Stop Oil" плеснули томатным супом на стекло картины Ван Гога в лондонской национальной галерее, вызвала широкое общественное осуждение и очень мало сочувствия.

Становится все более очевидным, что людям необходимо отодвинуть наши системы производства продуктов питания и рацион питания от животноводства, чтобы сохранить производство продуктов питания в планетарных пределах.

Но люди не слушают. В то время как число веганов в таких странах, как США, Германия и Великобритания, медленно растет, а альтернативы мясу и молочным продуктам на растительной основе становятся все более распространенными, их опережает растущее мировое производство мяса и молочных продуктов и спрос на них.