В Соединенном Королевстве прошла веганская акция, с разливанием молока в супермаркетах
2022-10-20
14:02
15 октября активисты группы по защите прав животных Animal Rebellion прошли маршем по супермаркетам в городах Соединенного Королевства, громя прилавки с мясом и разливая молоко.
Они размахивали плакатами с надписью “Будущее на растительной основе” и начали открывать и проливать бутылки с молоком на землю и на витрины, торгующие свежим мясом.
Демонстрация, состоявшаяся всего через день после того, как активисты движения "Just Stop Oil" плеснули томатным супом на стекло картины Ван Гога в лондонской национальной галерее, вызвала широкое общественное осуждение и очень мало сочувствия.
Становится все более очевидным, что людям необходимо отодвинуть наши системы производства продуктов питания и рацион питания от животноводства, чтобы сохранить производство продуктов питания в планетарных пределах.
Но люди не слушают. В то время как число веганов в таких странах, как США, Германия и Великобритания, медленно растет, а альтернативы мясу и молочным продуктам на растительной основе становятся все более распространенными, их опережает растущее мировое производство мяса и молочных продуктов и спрос на них.
Опубликовано: Силивончик Алина
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