Большова сбила женщину насмерть в ДТП
2022-10-20
14:19
Известная российская актриса Анна Большова сбила женщину, переходившую улицу в неположенном месте. Артистка вызвала скорую помощь и милицию. Медики не смогли спасти пострадавшую и констатировали смерть.
В Калужской области в деревне Грачёвка неделю назад произошло ДТП со смертельным исходом. За рулём автомобиля находилась актриса Анна Большова, которая сбила женщину.
Покойная переходила дорогу в неположенном месте.
Видимо, Большова не увидела "жертву" в темноте. Артистка приняла все меры, чтобы спасти пешехода.
Опубликовано: Наталья гончарова
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