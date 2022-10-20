Большова сбила женщину насмерть в ДТП

2022-10-20

14:19

Известная российская актриса Анна Большова сбила женщину, переходившую улицу в неположенном месте. Артистка вызвала скорую помощь и милицию. Медики не смогли спасти пострадавшую и констатировали смерть.

В Калужской области в деревне Грачёвка неделю назад произошло ДТП со смертельным исходом. За рулём автомобиля находилась актриса Анна Большова, которая сбила женщину.

Покойная переходила дорогу в неположенном месте.

Видимо, Большова не увидела "жертву" в темноте. Артистка приняла все меры, чтобы спасти пешехода.

Опубликовано: Наталья гончарова








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