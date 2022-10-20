Действия нацистов во время блокады Ленинграда признаны геноцидом В суде Санкт-Петербуга

В Санкт-Петербурге суд признал геноцидом действия нацистов во время блокады Ленинграда.

По предоставленным на заседании данным, за время блокады ущерб составил 35 триллионов рублей и погибло более 1 миллиона человек.

Дело растянулось на семь заседаний, было допрошено 4 свидетеля и 12 специалистов.

В рамках расследования уголовных дел о преступлениях времен ВОВ следствие изучило архивные документы и материалы с грифом «Совершенно секретно».