Действия нацистов во время блокады Ленинграда признаны геноцидом В суде Санкт-Петербуга

2022-10-20

14:21

В Санкт-Петербурге суд признал геноцидом действия нацистов во время блокады Ленинграда.

По предоставленным на заседании данным, за время блокады ущерб составил 35 триллионов рублей и погибло более 1 миллиона человек.

Дело растянулось на семь заседаний, было допрошено 4 свидетеля и 12 специалистов.

В рамках расследования уголовных дел о преступлениях времен ВОВ следствие изучило архивные документы и материалы с грифом «Совершенно секретно».

Опубликовано: Денис Карвацкий








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