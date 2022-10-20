Англичанка начала продавать носки ради забавы и стала миллионершей

В 2018 году жительница Лондона Люси Джеффри создала ради забавы свой дизайн носков, который зарегистрировала под брендом Bare Kind.

В это время 23-летняя девушка трудилась менеджером в компании HSBC, имея годовую зарплату 37 тыс. фунтов стерлингов.

Поначалу продажи собственного бренда у девушки шли ни шатко, ни валко. Однако уже в 2020 Люси стала зарабатывать на продажах от 20 тыс. фунтов в месяц.

Предполагается, что в нынешнем году оборот бренда достигнет 3/4 миллиона фунтов. На данный момент на мисс Джеффри трудятся 3 сотрудника, а ее товары можно найти свыше чем в 450 магазинах по всей планете.