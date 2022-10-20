Англичанка начала продавать носки ради забавы и стала миллионершей
2022-10-20
14:22
В 2018 году жительница Лондона Люси Джеффри создала ради забавы свой дизайн носков, который зарегистрировала под брендом Bare Kind.
В это время 23-летняя девушка трудилась менеджером в компании HSBC, имея годовую зарплату 37 тыс. фунтов стерлингов.
Поначалу продажи собственного бренда у девушки шли ни шатко, ни валко. Однако уже в 2020 Люси стала зарабатывать на продажах от 20 тыс. фунтов в месяц.
Предполагается, что в нынешнем году оборот бренда достигнет 3/4 миллиона фунтов. На данный момент на мисс Джеффри трудятся 3 сотрудника, а ее товары можно найти свыше чем в 450 магазинах по всей планете.
Опубликовано: Люси Джеффри
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
Иван Тертель: Украина ежедневно пытается нарушать границу Беларуси
Сын губернатора Краснодара задержан в Италии и будет передан США для суда
Садальский заявил, что Михалкова не любят из-за его высокомерия по отношению к зрителям
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия