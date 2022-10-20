«Одноклассники» запустили уникальный способ входа в аккаунт

2022-10-20

14:39

Авторизацию в соцсети теперь можно осуществить по QR-коду. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса.

Теперь для доступа к странице достаточно отсканировать QR-код камерой устройства и подтвердить вход в приложении. 

При наведении на него камеры смартфона у владельца появится подсказка для открытия приложения, чтобы подтвердить авторизацию.

Опубликовано: Денис Карвацкий








{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: