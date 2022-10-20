«Одноклассники» запустили уникальный способ входа в аккаунт
2022-10-20
14:39
Авторизацию в соцсети теперь можно осуществить по QR-коду. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса.
Теперь для доступа к странице достаточно отсканировать QR-код камерой устройства и подтвердить вход в приложении.
При наведении на него камеры смартфона у владельца появится подсказка для открытия приложения, чтобы подтвердить авторизацию.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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