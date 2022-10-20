Тертель отметил серьезную активизацию деятельности украинской разведки на южном направлении
2022-10-20
14:40
Глава КГБ Беларуси заявил, что ежедневно фиксируется от 6 до 10 фактов нарушения воздушного пространства Беларуси со стороны иностранных разведок
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил об активизации со стороны украинских спецслужб у южных границ Беларуси, сообщает БелТА, 20 октября.
«Мы видим активизацию ведения агентурной разведки со стороны украинских иностранных спецслужб. Мы видим по информационной составляющей, что ситуация в регионе осложняется», - отметил руководитель КГБ и добавил: «И в этом не вина Беларуси».
По словам Тертеля, сложная ситуация сложилась у южных границ Беларуси.
«Каждый день практически мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории, ежедневно попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь», - сказал он.
Председатель КГБ отметил, что ежедневно фиксируется 6-10 попыток таких нарушений.
Также Иван Тертель рассказал о работе своей структуры по противодействию иностранной агентуре. Он отметил, что недавно были задержаны украинец и двое белорусов, которые работали на СБУ.
«Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник. Фамилию сейчас называть не буду, он работал на службу безопасности Украины», - сказал Тертель.
Опубликовано: Тарас Медведев
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