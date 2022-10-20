Баринов высказался о смертельном ДТП с участием Большовой

2022-10-20

14:42

Актёр Валерий Баринов посочувствовал своей коллеге Анне Большовой, сбившей женщину насмерть в ДТП, ведь от такого никто не застрахован.

Информация о том, что актриса Анна Большова сбила на дороге женщину насмерть, потрясла коллег артистки.

Актёр Валерий Баринов прекрасно знает Большову. Они сотрудничали на съемках сериала "Свадебные хлопоты" и поддерживают дружеские отношения уже много лет.

Валерий Александрович очень переживает за свою коллегу, чем он поделился в интервью 5-tv.ru. Звезда сцены и экрана заявил, что от таких трагических случайностей не застрахован ни один водитель.

Опубликовано: Наталья Гончарова








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