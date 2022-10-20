«Это вранье»: врач-гинеколог не верит, что Пугачева биологическая мать Лизы и Гарри
2022-10-20
15:11
Специалист заявила, что в современных реалиях нету гарантии успешной разморозки яйцеклеток после их длительного хранения.
Врач-гинеколог Ирина Меньшикова считает враньем историю о якобы замороженных двадцать лет назад яйцеклетках народной артистки СССР Аллы Пугачевой, из которых впоследствии и родились двойняшки Лиза и Гарри, сообщает ФАН.
Специалист назвала это мифом и подчеркнула: Примадонна не могла это сделать в силу конкретных обстоятельств.
«Таких технологий не было, и это вранье», — заявила специалист.
Она также подчеркнула, что в современных реалиях нету гарантии успешной разморозки яйцеклеток после их длительного хранения.
В интервью Пятому каналу медик также предположила, что в случае с Пугачевой и Максимом Галкиным (признан иноагентом в России), вероятно, речь идет о донорской яйцеклетке, а также биоматериале шоумена.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
Арнольд Шварценеггер вместе с Сильвестром Сталлоне занимается резьбой по тыкве
Сын губернатора Краснодара задержан в Италии и будет передан США для суда
Иван Тертель: Украина ежедневно пытается нарушать границу Беларуси
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия