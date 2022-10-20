«Это вранье»: врач-гинеколог не верит, что Пугачева биологическая мать Лизы и Гарри

Специалист заявила, что в современных реалиях нету гарантии успешной разморозки яйцеклеток после их длительного хранения.

Врач-гинеколог Ирина Меньшикова считает враньем историю о якобы замороженных двадцать лет назад яйцеклетках народной артистки СССР Аллы Пугачевой, из которых впоследствии и родились двойняшки Лиза и Гарри, сообщает ФАН.

Специалист назвала это мифом и подчеркнула: Примадонна не могла это сделать в силу конкретных обстоятельств.

«Таких технологий не было, и это вранье», — заявила специалист.

Она также подчеркнула, что в современных реалиях нету гарантии успешной разморозки яйцеклеток после их длительного хранения.

В интервью Пятому каналу медик также предположила, что в случае с Пугачевой и Максимом Галкиным (признан иноагентом в России), вероятно, речь идет о донорской яйцеклетке, а также биоматериале шоумена.