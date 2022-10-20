Египет намерен вернуть древние артефакты из Лувра и Британского музея
2022-10-20
15:15
В Египте обратились к Британскому музею и Лувру с требованием вернуть вывезенные артефакты.
20 октября РИА Новости сообщили, что известный археолог и экс-министр туризма Египта Захи Хавас запустил в четверг на личном сайте в соцетях , а также на портале change.org петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть Египту все ранее нелегально вывезенные древние предметы.
Хавас сообщает, что после возвращения эти артефакты должны быть выставлены в Большом Египетском музее , который планируется открыть в начале 2023 года.
Опубликовано: Елена Калиновская
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