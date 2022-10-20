Владимир Путин удостоил Юлию Чичерину звания «Заслуженный артист России»
2022-10-20
15:30
С начала спецоперации на Украине исполнительница активно поддерживает российских солдат и выступает в военных госпиталях и воинских частях.
Певица Юлия Чичерина удостоена звания «Заслуженный артист России». Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации, сообщает КП.
"Присвоить Чичериной Юлии Дмитриевне почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», - говорится в Указе.
PR-агент звезды узнал об этой новости из сообщений СМИ. Он первым прокомментировал это событие.
"Большое спасибо! Это прекрасно, очень приятно!", - поделилась своими эмоциями Юлия Чичерина.
С начала спецоперации на Украине исполнительница активно поддерживает российских солдат и выступает в военных госпиталях и воинских частях.
"Я выступала в госпиталях Донбасса. Программу исполнила ту же, что исполняю бойцам на фронте. Музыка врачует, она гармонизирует пространство, у людей улучшается настроение и они быстрее поправляются", - подчеркнула во время своего выступления в Екатеринбурге звезда.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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