Владимир Путин удостоил Юлию Чичерину звания «Заслуженный артист России»

С начала спецоперации на Украине исполнительница активно поддерживает российских солдат и выступает в военных госпиталях и воинских частях.

Певица Юлия Чичерина удостоена звания «Заслуженный артист России». Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации, сообщает КП.

"Присвоить Чичериной Юлии Дмитриевне почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», - говорится в Указе.

PR-агент звезды узнал об этой новости из сообщений СМИ. Он первым прокомментировал это событие.

"Большое спасибо! Это прекрасно, очень приятно!", - поделилась своими эмоциями Юлия Чичерина.

С начала спецоперации на Украине исполнительница активно поддерживает российских солдат и выступает в военных госпиталях и воинских частях.

"Я выступала в госпиталях Донбасса. Программу исполнила ту же, что исполняю бойцам на фронте. Музыка врачует, она гармонизирует пространство, у людей улучшается настроение и они быстрее поправляются", - подчеркнула во время своего выступления в Екатеринбурге звезда.