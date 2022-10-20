Иван Тертель: Украина ежедневно пытается нарушать границу Беларуси
2022-10-20
15:34
По заявлению главы Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля со стороны Украины ежедневно происходят попытки нарушения госграницы.
Тертель указал, что сейчас наблюдается резкая активизация со стороны иностранной разведки.
Эти действия сопредельной стороны привели к значительному росту напряженности на беларуско-украинской границе, но вины Беларуси в этом нет.
Особенно часто происходят попытки ведения воздушной разведки, которые успешно пресекаются силами национальных формирований.
Опубликовано: Сергей стаалкер
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Иван Тертель: Украина ежедневно пытается нарушать границу Беларуси
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