Арнольд Шварценеггер вместе с Сильвестром Сталлоне занимается резьбой по тыкве
2022-10-20
15:34
Звезды "Терминатора" и "Рэмбо" готовятся к Хэллоуину, вооружившись соответствующими инструментами!
Во вторник звезда "Терминатора" воссоединился со своим товарищем по фильму "Неудержимые", поделившись фотографией, на которой дуэт позирует рядом друг с другом для вырезания тыквы в честь празднования Хэллоуина.
На снимке суперзвездные актеры сверкают огромными ухмылками, держа в руках огромные ножи, лезвия которых воткнуты в вырезанные тыквы, разложенные на столе перед ними.
Счастливого Хэллоуина 💪 @officialslystallone
Написал 75-летний Шварценеггер в своем Instagram.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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