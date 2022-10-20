Арнольд Шварценеггер вместе с Сильвестром Сталлоне занимается резьбой по тыкве

2022-10-20

15:34

Звезды "Терминатора" и "Рэмбо" готовятся к Хэллоуину, вооружившись соответствующими инструментами!

Во вторник звезда "Терминатора" воссоединился со своим товарищем по фильму "Неудержимые", поделившись фотографией, на которой дуэт позирует рядом друг с другом для вырезания тыквы в честь празднования Хэллоуина.

На снимке суперзвездные актеры сверкают огромными ухмылками, держа в руках огромные ножи, лезвия которых воткнуты в вырезанные тыквы, разложенные на столе перед ними.

Счастливого Хэллоуина 💪 @officialslystallone 

Написал 75-летний Шварценеггер в своем Instagram.

Опубликовано: Денис Карвацкий








{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: