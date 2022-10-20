Лиз Трасс сказала, что покидает пост премьер-министра Великобритании
2022-10-20
15:38
Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра после всего 44 дней пребывания на этом посту.
Заявление, сделанное Трасс на Даунинг-стрит, последовало за почти полным исчезновением ее политического авторитета, в результате чего она обрушила рынки, потеряла двух ключевых министров и потеряла доверие почти всех своих собственных депутатов.
Трасс станет самым коротким премьер-министром в истории Великобритании.
Опубликовано: Силивончик Алина
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