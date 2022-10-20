Большова вышла в свет через 4 дня после того, как сбила женщину на дороге насмерть
2022-10-20
15:42
Актриса Анна Большова появилась на пресс-конференции театра "Ленком", которая состоялась через 4 дня после аварии, где погибла женщина, сбитая артисткой.
Известная актриса Анна Большова дала интервью через 4 дня после смертельного ДТП.
27 октября столичному театру "Ленком" Марка Захарова исполняется 95 лет.
Накануне события актеры собрались на пресс-конференции. Среди них была и Большова. В интервью представителям издания "Известия" она рассказывала о специфике работы в театре.
Рассуждая о своей любви к искусству и своей профессии, Большова была совершенно спокойна.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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