Большова вышла в свет через 4 дня после того, как сбила женщину на дороге насмерть

Актриса Анна Большова появилась на пресс-конференции театра "Ленком", которая состоялась через 4 дня после аварии, где погибла женщина, сбитая артисткой.

Известная актриса Анна Большова дала интервью через 4 дня после смертельного ДТП.

27 октября столичному театру "Ленком" Марка Захарова исполняется 95 лет.

Накануне события актеры собрались на пресс-конференции. Среди них была и Большова. В интервью представителям издания "Известия" она рассказывала о специфике работы в театре.

Рассуждая о своей любви к искусству и своей профессии, Большова была совершенно спокойна.