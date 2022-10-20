Джоржия Мелони жестко раскритиковала Сильвио Берлускони за высказывания о Путине

Фаворитка на пост нового лидера Италии Джорджия Мелони выступила с резким упреком в адрес своего союзника по правой коалиции Сильвио Берлускони после его комментария, оправдывающего войну президента России Путина на Украине.

“Италия с высоко поднятой головой считается частью Европы и Атлантического альянса”, - заявила Мелони в своем заявлении в среду вечером. “Тот, кто не согласен с этим мнением, не может быть частью итальянского управления ценой отсутствия правительства”.

Радикальная пророссийская позиция Берлускони рискует свести на нет шансы Мелони возглавить новую правую администрацию, как раз в тот момент, когда президент Италии Серджо Маттарелла в четверг начинает консультации с партиями по формированию нового правительства.