Британцы шутят в Твиттере после отставки Лиз Трасс: «Мой сын пережил двух премьер-министров, ему 4 месяца»
2022-10-20
15:58
Новость об отставке Лиз Трасс стала развеселила британцев, которым было сложно следить за чехардой в своем правительстве в последние месяцы.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, не выдержав критики лейбористов.
Через неделю станет известен ее преемник, а затем она уступит ему место на Даунинг-стрит.
Не исключено, что Великобританию ожидают и досрочные парламентские выборы.
Сами британцы, несмотря на то, что пришлось сесть на диету из-за чеков на электричество, нашли этот факт забавным.
Вот как описал ситуацию в своем твите Алан МакГуинс: «Мой сын пережил четырех канцлеров, трех министров внутренних дел, двух премьер-министров. Ему четыре месяца».
Опубликовано: Тарас Медведев
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