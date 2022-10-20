Британцы шутят в Твиттере после отставки Лиз Трасс: «Мой сын пережил двух премьер-министров, ему 4 месяца»

Новость об отставке Лиз Трасс стала развеселила британцев, которым было сложно следить за чехардой в своем правительстве в последние месяцы.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, не выдержав критики лейбористов.

Через неделю станет известен ее преемник, а затем она уступит ему место на Даунинг-стрит.

Не исключено, что Великобританию ожидают и досрочные парламентские выборы.

Сами британцы, несмотря на то, что пришлось сесть на диету из-за чеков на электричество, нашли этот факт забавным.

Вот как описал ситуацию в своем твите Алан МакГуинс: «Мой сын пережил четырех канцлеров, трех министров внутренних дел, двух премьер-министров. Ему четыре месяца».