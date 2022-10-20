В Италии арестовали сына губернатора Александра Усса по запросу Вашигтона
2022-10-20
16:07
Россия подтвердила в четверг, 20 октября, арест в Италии сына высокопоставленного российского чиновника по запросу Вашингтона по делу о незаконной продаже американских технологий оружейным компаниям в России.
В сообщении посольства России в Италии говорится, что Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, был задержан в понедельник в аэропорту Мальпенса в Милане.
Накануне американское правосудие огласило обвинение десятку человек, обвиняемых в продаже России американских технологий, часть из которых, по данным Вашингтона, оказалась использованной на украинских полях сражений.
Ранее сообщалось, что в Норвегии были задержаны семь россиян в том числе сын бывшего главы РЖД Якунина. Последнего обвиняют в незаконном пилотировании дрона над Шпицбергеном.
МИД России сегодня обратился к россиянам, которые имеют подозрение, что могут преследоваться западными спецслужбами не покидать Россию.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней
Как избавиться от колорадского жука на картошке без химикатов
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства
Борис Джонсон намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании
Кадыров показал кадры участия своих несовершеннолетних детей в боях на Украине