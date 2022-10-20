В Италии арестовали сына губернатора Александра Усса по запросу Вашигтона

Россия подтвердила в четверг, 20 октября, арест в Италии сына высокопоставленного российского чиновника по запросу Вашингтона по делу о незаконной продаже американских технологий оружейным компаниям в России.

В сообщении посольства России в Италии говорится, что Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, был задержан в понедельник в аэропорту Мальпенса в Милане.

Накануне американское правосудие огласило обвинение десятку человек, обвиняемых в продаже России американских технологий, часть из которых, по данным Вашингтона, оказалась использованной на украинских полях сражений.

Ранее сообщалось, что в Норвегии были задержаны семь россиян в том числе сын бывшего главы РЖД Якунина. Последнего обвиняют в незаконном пилотировании дрона над Шпицбергеном.

МИД России сегодня обратился к россиянам, которые имеют подозрение, что могут преследоваться западными спецслужбами не покидать Россию.