Летающий автомобиль Alef привлек Tesla в качестве инвестора
2022-10-20
16:07
Фонд Tesla Inc и SpaceX Элона Маска поддержал Alef начальным капиталом в размере 3 миллионов долларов.
Джим Духовны, основатель Alef Aeronautics расположенная в Санта-Кларе, в самом сердце Кремниевой долины.
Основатель Alef никогда не строил автомобилей. Он дизайнер программного обеспечения и любитель научной фантастики.
Его компания разработала Model A и новый подход к перемещению наземных транспортных средств с возможностью вертикального взлета и посадки.
Модель Alef напоминает летающее такси Брюса Уиллиса в фильме "Пятый элемент".
Необычный внешний вид - кузов, который переворачивается на бок и становится крылом после взлета - это лишь один из аспектов, который привлек Тима Дрейпера и Элона Маска.
Model A будет продаваться по цене 300 000 долларов, а ее производство и первые поставки запланированы на 2025 год.
По оценкам Алефа, дальность хода составляет 200 миль (322 км), а дальность полета - 100 миль.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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