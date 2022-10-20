Летающий автомобиль Alef привлек Tesla в качестве инвестора

Фонд Tesla Inc и SpaceX Элона Маска поддержал Alef начальным капиталом в размере 3 миллионов долларов.

Джим Духовны, основатель Alef Aeronautics расположенная в Санта-Кларе, в самом сердце Кремниевой долины.

Основатель Alef никогда не строил автомобилей. Он дизайнер программного обеспечения и любитель научной фантастики.

Его компания разработала Model A и новый подход к перемещению наземных транспортных средств с возможностью вертикального взлета и посадки.

Модель Alef напоминает летающее такси Брюса Уиллиса в фильме "Пятый элемент".

Необычный внешний вид - кузов, который переворачивается на бок и становится крылом после взлета - это лишь один из аспектов, который привлек Тима Дрейпера и Элона Маска.

Model A будет продаваться по цене 300 000 долларов, а ее производство и первые поставки запланированы на 2025 год.

По оценкам Алефа, дальность хода составляет 200 миль (322 км), а дальность полета - 100 миль.