Лиз Трасс продержалась премьером всего 45 дней

Канал Sky News провел трансляцию выступления премьер-министра Великобритании, на котором госпожа Трасс заявила о своей отставке.

Трасс прямо сказала, что покинет пост лидера консерваторов, как только ее однопартийцы подберут преемника.

Пока еще действующий премьер-министр сообщила, что она уже встретилась с королем Карлом III и поставила монарха в известность о своей предстоящей отставке.

На данный момент примерно 3/4 подданных Соединенного королевства полагает, что Трасс действует неудачно, а больше половины консерваторов считают необходимой смену лидера партии.