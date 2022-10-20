Лиз Трасс продержалась премьером всего 45 дней
2022-10-20
16:09
Канал Sky News провел трансляцию выступления премьер-министра Великобритании, на котором госпожа Трасс заявила о своей отставке.
Трасс прямо сказала, что покинет пост лидера консерваторов, как только ее однопартийцы подберут преемника.
Пока еще действующий премьер-министр сообщила, что она уже встретилась с королем Карлом III и поставила монарха в известность о своей предстоящей отставке.
На данный момент примерно 3/4 подданных Соединенного королевства полагает, что Трасс действует неудачно, а больше половины консерваторов считают необходимой смену лидера партии.
Опубликовано: Крамич Сергей
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