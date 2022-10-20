Археологи в Польше нашли древние орудия, которым полмиллиона лет
2022-10-20
16:12
Старинные орудия были найдены в пещере Тунель-Вельки в Малопольске, Польша. Теперь исследователи предполагают, что древние люди жили в пещерах, а не на открытом воздухе.
Польские исследователи установили, что ранее неисследованный слой пещеры содержит свидетельства кремневых орудий, изготовленных вымершим человеческим видом Homo heidelbergensis около 500 000 лет назад.
Согласно научному журналу Science Alert, пещера была впервые исследована в 1960-х годах.
Хотя исследователи долгое время считали, что найденные ими артефакты датируются эпохой голоцена (около 11 700 лет назад) и эпохой среднего палеолита (около 40 000 лет), археолог по имени Клаудио Берто из Варшавского университета выдвинул гипотезу, что найденное оружие, на самом деле было намного старше.
Опубликовано: Силивончик Алина
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