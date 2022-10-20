Пережить апокалипсис: специалисты подсказали, как защитить себя при ядерной атаке

Вероятность радиационного облучения снижается на 55 процентов через час после взрыва и на 80 процентов - через 24 часа.

В последнее время в СМИ и соцсетях все чаще звучат опасения о возможной вероятности ядерного взрыва. Как быть и что делать, если реально появится такая угроза или даже будет получен сигнал опасности?

Специалисты советуют оставаться в помещении, если есть возможность - принять душ. Эксперт в области общественного здравоохранения Колумбийского университета, специализирующийся на подготовке к стихийным бедствиям Ирвин Редленер отметил, что первые минуты и часы после ядерного взрыва являются критическим окном.

По данным Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса, вероятность радиационного облучения снижается на 55% через час после взрыва и на 80% - через 24 часа. Чтобы снизить риск, в этот период желательно большей частью держать глаза закрытыми. .

Когда ядерная бомба попадает в цель, она вызывает вспышку света и гигантский оранжевый огненный шар. Бомба мощностью 1 мегатонна (примерно в 80 раз больше, чем атомная бомба «Малыш», сброшенная на Хиросиму в Японии) может временно ослепить людей на расстоянии до 20 км в ясный день и до 65 км в ясную ночь.

Если оказались на улице и нет возможности и времени попастьв помещение - лечь на землю лицом вниз и спрятать руки под телом, чтобы защититься от летящих обломков или изнуряющего жара, который может обжечь кожу.

Если у вас есть шарф или носовой платок, прикрыть ими нос и рот. Но обязательно держать рот открытым, чтобы барабанные перепонки не лопнули от давления.

У выживших после ядерной атаки будет около 15 минут, прежде чем радиоактивные частицы, похожие на песок, известные как ядерные осадки, достигнут земли. Воздействие радиоактивных осадков может привести к радиационному отравлению, которое может повредить клетки организма и привести к летальному исходу.

В эти 15 минут желательно найти укрытие. Идти в направлении, противоположном ветру, и чем дальше получится, тем лучше. Лучшие убежища — это здания, такие как школы или офисы, с небольшим количеством окон или без них и подвалом.

Если поблизости нет крепких построек, все равно лучше находиться в помещении, чем на улице. Если вы укрываетесь в многоэтажном здании, выберите центральное место и держитесь подальше от верхних и нижних этажей.

Если в здании есть окна, встаньте в центре комнаты. Ударные волны могут разбить окна на расстоянии до 12-13 км от места взрыва, в результате чего разлетающиеся стекла могут ранить находящихся поблизости людей. Первые 24 часа: смойте все в душе и оставайтесь в помещении до дальнейшего уведомления.

Вода должна быть теплой, а мыло применяться осторожно. Слишком сильное трение может повредить кожу, которая действует как естественный защитный барьер. Вы также должны прикрывать любые порезы или ссадины во время смывания.

Не используйте кондиционер, лосьон для тела или крем для лица после воздействия ядерного взрыва, так как эти продукты могут связываться с радиоактивными частицами и удерживать их на коже и волосах.

Сморкайтесь и протирайте уши и веки, так как в этих местах мог застрять мусор. Верхнюю одежду, в которой были на улице, надо сложить в полиэтиленовый пакет вместе с салфетками, которыми вытирают тело или лицо.

Безопасно употреблять пищу из запечатанных контейнеров, пакетов, бутылок, банок. Можно есть продукты из своей кладовой или холодильника. Оставаться в помещении до получения команды властей, когда будут даны инструкции: что делать дальше.