В Португалии была поймана самая большая в мире рыба-солнце

Во время работы у берегов Азорских островов, исследователи из Португалии, поймали гигантскую солнечную рыбу весом более 6000 фунтов, которая является самой крупной рыбой, когда-либо пойманной на сегодняшний день.

Невероятная находка удивительна тем, что эти рыбы плавают на поверхности океана, чтобы согреть свои тела. Исследователям пришлось использовать вилочный погрузчик, чтобы определить вес.

Действительно, португальская рыба-солнце почти на 1000 фунтов тяжелее прежнего рекордсмена.

Как сообщает научный журнал Live Science, рекорд по самой тяжелой костистой рыбе ранее принадлежал солнечной рыбе, пойманной у берегов Камогавы, Тиба, Япония, в 1996 году. Эта рыба весила около 5070 фунтов.