HondaJet представили Elite II, реактивный самолет 420 серии

Представители компании Honda Aircraft представили HondaJet Elite II вчера на ежегодном мероприятии BACE Национальной ассоциации деловой авиации.

Хидето Ямасаки, президент и генеральный директор Honda Aircraft Company, представляя новейший самолет сообщил, что это будет самый быстрый, самый высокий и самый дальний самолет в своем классе, с увеличенной дальностью полета до 1 547 морских миль.

Черная окраска с красной боковой полосой придает самолету стелс-профиль. Он имеет полностью переработанную кабину с двумя новыми вариантами интерьера, Onyx и Steel, которые придают ему роскошный вид. Команда инженеров также провела акустическую модернизацию, чтобы сделать салон более тихим.

Увеличенная дальность полета подкрепляется увеличенным запасом топлива. Максимальная взлетная масса самолета также увеличена до 11 100 фунтов, поэтому он может перевозить больше груза на большее расстояние.

Реальным отличием от других самолетов будет автономность, построенная на базе авионики Garmin G3000.

Система будет иметь функцию Autothrottle, которая снижает нагрузку на пилота за счет автоматизации управления мощностью на всех этапах полета, а также систему Autoland от Garmin, которая используется в чрезвычайных ситуациях - при отключении пилота - для автономного управления и посадки самолета без вмешательства человека. Обе эти функции будут доступны в следующем году.

Его цена составит 6,95 миллионов долларов.