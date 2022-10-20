Звезда Ленкома Анна Большова утверждает, что погибшая сама виновата в своей смерти
2022-10-20
16:28
Возглавляющий театр Ленинского комсомола Марк Варшавер озвучил официальную позицию своей сотрудницы Анны Большовой касательно ДТП произошедшего 14 октября.
Как ему поведала подчиненная, беда состоялась в полной тьме, причем пострадавшая сама кинулась под колеса автомобиля актрисы.
В протоколе зафиксировано, что после наезда, произошедшего в населенном пункте Грачевка, Большова тут же позвонила в скорую помощь и полицию.
Также Марк Варшавер отметил, что он надеется на правильное следствие со стороны полиции и вынесение судом справедливого приговора.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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