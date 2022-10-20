Китай поставит России Tank 300 и Tank 500, но не в рамках военной помощи
2022-10-20
16:34
Автодом Great Wall до конца года намерен завести в Россию новую автомарку Tank, сообщает китайский автопроизводителя.
На рынок выйдут Tank 300 и Tank 500 построенные на платформе разработчиков Great Wall.
Соответственно модели оснащены 220-тисильным турбо и 299 3-литровым V6, атоматичсекими коробками на 8 и 9 ступеней.
Оба Танка полноприводные c блокировками заднего и переднего межколесных дифференциалов и имеют сильный пакет электронных ассистентов водителя.
Впервые Танки появятся на российской сцене в ноябре, а концерн Great Wall активно продает в РФ марки GWM и Haval.
Опубликовано: Тарас Медведев
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