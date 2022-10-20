Атомная энергетика США испытывает трудности из-за проблем с поставками российского урана

Американские компании, разрабатывающие новое поколение малых атомных электростанций, которые помогут сократить выбросы углекислого газа, сталкиваются с большой проблемой: только одна компания продает необходимое им топливо, и она российская.

Правительство США срочно ищет возможность использовать часть своих запасов урана для заправки новых современных реакторов и запуска отрасли, которая, по его мнению, имеет решающее значение для достижения странами глобальных целей по снижению выбросов до нуля.

Энергетический кризис, возродил интерес к ядерной энергетике. Сторонники небольших реакторов нового поколения утверждают, что они более эффективны, быстрее строятся и могут ускорить отказ от ископаемого топлива.

Но без надежного источника низкообогащенного урана с высоким содержанием пробы (HALEU), который необходим реакторам, разработчики опасаются, что они не получат заказов на свои установки. А без заказов потенциальные производители топлива вряд ли смогут наладить коммерческие поставки, чтобы заменить российский уран.

HALEU обогащается до 20%, а не до 5%, как уран, которым питается большинство атомных станций. Но в настоящее время только Техснабэкспорт, который является частью российской государственной компании по атомной энергии Росатом, продает HALEU на коммерческой основе.

Компании в США и Европе планируют производить HALEU в коммерческих масштабах, но даже в самых оптимистичных сценариях, по их словам, на это потребуется не менее пяти лет с момента принятия решения.

В 2019 году правительство заключило контракт с Centrus, единственной компанией за пределами России, которая в настоящее время имеет лицензию на производство HALEU.

Компания планировала начать производство HALEU в этом году, но из-за задержек с получением контейнеров для хранения из-за проблем с цепочкой поставок во время глобальной пандемии, производство было перенесено на 2023 год.

По данным Управления энергетической информации США, в прошлом году атомные электростанции в США импортировали из России около 14% урана, а также 28% услуг по обогащению.