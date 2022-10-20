Родион Газманов прокомментировал информацию об эмиграции своего отца в Израиль

Родион Газманов отреагировал на новость об эмиграции своего отца Олега Газманова в Израиль.

В Сети появилась информация о том, что Олег Газманов покинул страну и намерен получить гражданство Израиля. Его сын Родион Газманов в интервью журналистке Алене Жигаловой пытался пролить свет на ситуацию.

Певец считает, что его отец не стал бы таким заниматься.

Вместе с тем Газманов-младший не отрицает, что его родитель был в Израиле с концертами, а Родион сопровождал его в этой поездке.