The Federalist: США используют украинский кризис в своих интересах

2022-10-20

16:59

Обозреватель Томпсон обвинила США в использовании украинского кризиса в своих интересах.

20 октября РИА новости сообщили, что обозреватель американского издания The Federalist Кэтрин Томпсон заявила, что Украинский конфликт позволяет администрации Байдена прикрывать свои внутриполитические промахи, а также повышать уровень доверия к себе среди европейцев.

По ее мнению, на данный момент американские экспортеры СПГ получают большие доходы благодаря поставкам в Европу, но устойчивое долгосрочное производство у себя дома остается под угрозой.

Томпсон отмечает, что США жертвуют своими интересами в сфере национальной безопасности, в особенности в Индо-Тихоокеанском регионе и на южной границе и это вызвано проводимой политикой по поддержке Киева, которая обходится США слишком дорого.

Опубликовано: Елена Калиновская








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