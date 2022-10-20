Обозреватель Томпсон обвинила США в использовании украинского кризиса в своих интересах.

20 октября РИА новости сообщили, что обозреватель американского издания The Federalist Кэтрин Томпсон заявила, что Украинский конфликт позволяет администрации Байдена прикрывать свои внутриполитические промахи, а также повышать уровень доверия к себе среди европейцев.

По ее мнению, на данный момент американские экспортеры СПГ получают большие доходы благодаря поставкам в Европу, но устойчивое долгосрочное производство у себя дома остается под угрозой.

Томпсон отмечает, что США жертвуют своими интересами в сфере национальной безопасности, в особенности в Индо-Тихоокеанском регионе и на южной границе и это вызвано проводимой политикой по поддержке Киева, которая обходится США слишком дорого.