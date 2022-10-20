The Federalist: США используют украинский кризис в своих интересах
2022-10-20
16:59
Обозреватель Томпсон обвинила США в использовании украинского кризиса в своих интересах.
20 октября РИА новости сообщили, что обозреватель американского издания The Federalist Кэтрин Томпсон заявила, что Украинский конфликт позволяет администрации Байдена прикрывать свои внутриполитические промахи, а также повышать уровень доверия к себе среди европейцев.
По ее мнению, на данный момент американские экспортеры СПГ получают большие доходы благодаря поставкам в Европу, но устойчивое долгосрочное производство у себя дома остается под угрозой.
Томпсон отмечает, что США жертвуют своими интересами в сфере национальной безопасности, в особенности в Индо-Тихоокеанском регионе и на южной границе и это вызвано проводимой политикой по поддержке Киева, которая обходится США слишком дорого.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней
Лукашенко предложил альтернативу не желающим воевать в Беларуси
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне Рязанской области
Кадыров показал кадры участия своих несовершеннолетних детей в боях на Украине