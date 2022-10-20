Как избавиться от колорадского жука на картошке без химикатов

Колорадский жук – живучий и стремительно размножающийся вредитель. Он наносит огородам непоправимый урон.

Собирать жука вручную слишком долго и во многом бесполезно: пока дачник убивает одно насекомое, самка рождает 15 новых.

Ядохимикаты куда эффективнее устраняют вредителей, но отравляют почву. Что же делать.

Опудрить картошку просеянной берёзовой золой.

Ещё во время посева следует обмакнуть клубни в порошок. До начала цветения ботву нужно посыпать просеянной золой два раза в месяц.

После – один раз. Лучше делать это после дождя или полива, когда листья влажные: так зола будет прилипать к ботве. Чтобы усилить воздействие, можно сыпать порошок между растениями, покрывать им дорожки. На одну сотку уходит 10 кг золы.

Посыпать листики кукурузной мукой.

Мука кукурузы – бич жуков. И личинки, и взрослые особи с аппетитом поедают её. После вкусного обеда следует мучительная смерть: мука сильно разбухает в желудке, разрывает внутренние органы.

7 кг кукурузной муки достаточно, чтобы убить всю популяцию жуков на небольшом огороде.

Использовать гипс или цемент.

Пусть они куда менее вкусные по сравнению с мукой, вредители также пробуют их.

Принцип действия аналогичен: попадание внутрь желудка, разбухание и гибель. Полмешка цемента – и жуков как не бывало.

Опрыскивать картошку отварами растений.

Рецептов чудодейственных зелий много. К примеру, нарвать кастрюлю чистотела, залить сырьё, прокипятить 20 минут, извлечь растения и разбавить зелье чистой водой из расчёта 10 л на пол-литра отвара.

Не спешите выбрасывать пасынки томатов! Из них тоже получается эффективная отрава.

Для приготовления средства необходимо мелко нарезать 1 кг зелени, залить её тёплой водой и настаивать 6 часов.