Мужчина из Нью-Йорка поджог азиатский ресторан из-за ошибки персонала с заказом
2022-10-20
17:17
Мужчина из Квинса, на розыск которого полицейские потратили почти две недели, был освобожден всего через день после ареста за поджог местного азиатского ресторана.
49-летний Чофел Норбу признался в поджоге ресторана Ittadi Garden and Grill после того, как персонал ресторана ошибся с его заказом.
Я был очень пьян. Я купил куриное бирьяни. Они не дали мне куриный бирьяни. Я разозлился и выбросил его.
Сказал Норбу полиции после ареста, согласно New York Post.
Мужчина вернулся в ресторан около 6 часов утра. На записи с камер наблюдения видно, как он обливает переднюю часть ресторана бензином, поджигает его, а затем часть пламени попала на пиромана и он воспламенился.
В результате пожара никто из сотрудников ресторана не пострадал, ущерб составил более 1 500 долларов.
Норбу был арестован в пятницу за поджог, хулиганство и неосторожное обращение с огнем. Поскольку эти обвинения не требуют залога в соответствии с реформой уголовного правосудия Нью-Йорка, Норбу был отпущен на свободу.
После того как стало известно об аресте Норбу, пользователи социальных сетей стали высмеивать реформу освобождения под залог.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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Мужчина из Нью-Йорка поджог азиатский ресторан из-за ошибки персонала с заказом
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