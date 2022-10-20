Мужчина из Нью-Йорка поджог азиатский ресторан из-за ошибки персонала с заказом

Мужчина из Квинса, на розыск которого полицейские потратили почти две недели, был освобожден всего через день после ареста за поджог местного азиатского ресторана.

49-летний Чофел Норбу признался в поджоге ресторана Ittadi Garden and Grill после того, как персонал ресторана ошибся с его заказом.

Я был очень пьян. Я купил куриное бирьяни. Они не дали мне куриный бирьяни. Я разозлился и выбросил его.

Сказал Норбу полиции после ареста, согласно New York Post.

Мужчина вернулся в ресторан около 6 часов утра. На записи с камер наблюдения видно, как он обливает переднюю часть ресторана бензином, поджигает его, а затем часть пламени попала на пиромана и он воспламенился.

В результате пожара никто из сотрудников ресторана не пострадал, ущерб составил более 1 500 долларов.

Норбу был арестован в пятницу за поджог, хулиганство и неосторожное обращение с огнем. Поскольку эти обвинения не требуют залога в соответствии с реформой уголовного правосудия Нью-Йорка, Норбу был отпущен на свободу.

После того как стало известно об аресте Норбу, пользователи социальных сетей стали высмеивать реформу освобождения под залог.