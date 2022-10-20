Рынок отреагировал на отставку Трасс ростом фунта и смягчением ставок по займам
2022-10-20
17:30
Инвесторы разрывались между облегчением и неуверенностью после объявления об отставке в четверг премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, чей 45-дневный мандат вызвал бюджетный кризис и шторм на рынках.
В четверг около 13:15 по Гринвичу рынок британского суверенного долга расслабился: 30-летняя ставка упала до 3,94%, а 10-летняя — до 3,86%.
Фунт, ускоривший свой рост после объявления об уходе Лиз Трасс, немного упал, но поднялся на 0,45% до 1,1268 доллара около 13:15 по Гринвичу.
В конце сентября фунт упал до своего исторического минимума после катастрофического представления мини-бюджета бывшим канцлером казначейства Кваси Квартенгом, колоссального масштаба, но не подсчитанного количественно и финансируемого только за счет долга.
Опубликовано: Тарас Медведев
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