Рынок отреагировал на отставку Трасс ростом фунта и смягчением ставок по займам

2022-10-20

17:30

Инвесторы разрывались между облегчением и неуверенностью после объявления об отставке в четверг премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, чей 45-дневный мандат вызвал бюджетный кризис и шторм на рынках.

В четверг около 13:15 по Гринвичу рынок британского суверенного долга расслабился: 30-летняя ставка упала до 3,94%, а 10-летняя — до 3,86%.

Фунт, ускоривший свой рост после объявления об уходе Лиз Трасс, немного упал, но поднялся на 0,45% до 1,1268 доллара около 13:15 по Гринвичу.

В конце сентября фунт упал до своего исторического минимума после катастрофического представления мини-бюджета бывшим канцлером казначейства Кваси Квартенгом, колоссального масштаба, но не подсчитанного количественно и финансируемого только за счет долга.

Опубликовано: Тарас Медведев








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