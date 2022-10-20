Испания и Франция заставляют владельцев платить за яхты, замороженные в рамках российских санкций
2022-10-20
17:33
Частным лицам запрещено совершать финансовые операции в юрисдикциях, где они находятся под санкциями, но правительства Испании и Франции разрешают платежи в соответствии с законодательством ЕС.
Во Франции и Испании решение заморозить, а не конфисковать роскошные активы, которые, как считается, принадлежат попавшим под санкции россиянам, это означает, что их эксплуатационные расходы остаются в ведении владельца.
Джеймс Джаффа, юрист британской фирмы Jaffa & Co, специализирующейся на яхтах, в том числе для российских клиентов, сказал, что расходы на содержание таких яхт часто являются "карманными" для их владельцев.
Неуплата взносов может позволить кредиторам, потребовать от судов разрешения на арест и продажу яхты для ликвидации долгов.
Владельцы яхт обязаны оплачивать их содержание, услуги экипажа, доковые и страховые сборы.
Предложения Соединенных Штатов и Европейского союза продать конфискованные российские активы и передать вырученные средства Украине зашли в тупик.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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