Испания и Франция заставляют владельцев платить за яхты, замороженные в рамках российских санкций

Частным лицам запрещено совершать финансовые операции в юрисдикциях, где они находятся под санкциями, но правительства Испании и Франции разрешают платежи в соответствии с законодательством ЕС.

Во Франции и Испании решение заморозить, а не конфисковать роскошные активы, которые, как считается, принадлежат попавшим под санкции россиянам, это означает, что их эксплуатационные расходы остаются в ведении владельца.

Джеймс Джаффа, юрист британской фирмы Jaffa & Co, специализирующейся на яхтах, в том числе для российских клиентов, сказал, что расходы на содержание таких яхт часто являются "карманными" для их владельцев.

Неуплата взносов может позволить кредиторам, потребовать от судов разрешения на арест и продажу яхты для ликвидации долгов.

Владельцы яхт обязаны оплачивать их содержание, услуги экипажа, доковые и страховые сборы.

Предложения Соединенных Штатов и Европейского союза продать конфискованные российские активы и передать вырученные средства Украине зашли в тупик.