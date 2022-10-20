Алибасов назвал настоящее имя матери Лизы и Гарри Галкиных

Бари Алибасов младший знает, кто настоящая мать детей Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.

Бари Алибасов младший в курсе, кто является биологической матерью Лизы и Гарри Галкиных.

Сын продюсера группы "На-на" убеждён в том, что Алла Пугачёва - настоящая мать своих младших наследников.

Он считает Аллу Борисовну порядочным человеком. Если она сказала, что это её дети, - значит так и есть.