Алибасов назвал настоящее имя матери Лизы и Гарри Галкиных
2022-10-20
17:53
Бари Алибасов младший знает, кто настоящая мать детей Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.
Бари Алибасов младший в курсе, кто является биологической матерью Лизы и Гарри Галкиных.
Сын продюсера группы "На-на" убеждён в том, что Алла Пугачёва - настоящая мать своих младших наследников.
Он считает Аллу Борисовну порядочным человеком. Если она сказала, что это её дети, - значит так и есть.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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