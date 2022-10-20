Лолита рассказала о ссорах с Соседовым на проекте «Суперстар!»
2022-10-20
18:20
Певица Лолита Милявская назвала разногласия с музыкальным критиком Сергеем Соседовым на шоу "Суперстар!" особенностями жанра.
Ведущая телевизионного проекта "Суперстар. Возвращение!" Лолита Милявская рассказала о разногласиях с членом жюри проекта - музыкальным критиком Сергеем Соседовым.
Певица считает конфликты "особенностями жанра". Шоу "без шума" никому неинтересны.
В ноябре на канале НТВ стартует новый сезон "Суперстар! Возвращение".
По опыту предыдущих частей передаче больше всего участникам доставалось именно от Соседова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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