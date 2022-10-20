Лолита рассказала о ссорах с Соседовым на проекте «Суперстар!»

2022-10-20

18:20

Певица Лолита Милявская назвала разногласия с музыкальным критиком Сергеем Соседовым на шоу "Суперстар!" особенностями жанра.

Ведущая телевизионного проекта "Суперстар. Возвращение!" Лолита Милявская рассказала о разногласиях с членом жюри проекта - музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

Певица считает конфликты "особенностями жанра". Шоу "без шума" никому неинтересны.

В ноябре на канале НТВ стартует новый сезон "Суперстар! Возвращение".

По опыту предыдущих частей передаче больше всего участникам доставалось именно от Соседова.

Опубликовано: Наталья Гончарова








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