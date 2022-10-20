Лолита рассказала о ссорах с Соседовым на проекте «Суперстар!»

Алешкин рассказал, какой срок грозит Большовой за ДТП, повлекшее смерть женщины

Звёздный адвокат Андрей Алешкин рассказал, что изначально будет идти расследование аварии, а после можно будет судить виновна Анна Большова или нет, и какое наказание ей грозит.

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